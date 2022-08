Tina Anselmi, la sua lapide sfregiata a Torino con una svastica (Di venerdì 19 agosto 2022) caption id="attachment 126981" align="alignleft" width="150" Tina Anselmi/captionLa lapide dedicata a Tina Ansemi -madre costituente democristiana, protagonista della Resistenza partigiana e prima donna ministro della Repubblica italiana nonché presidente della commissione parlamentare d'inchiesta che chiese lo scioglimento della P2 pubblicando i nomi dei suoi affiliati, è stata sfregiata con una svastica nera nella notte nel il giardino pubblico torinese di Mirafiori di via San Marino, in zona Mirafiori Nord vicino a corso Cosenza. Ribattezzato appunto "giardino Anselmi". Lo ha reso noto via social il presidente della Circoscrizione 2 di Torino Luca Rolandi. "Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) caption id="attachment 126981" align="alignleft" width="150"/captionLadedicata aAnsemi -madre costituente democristiana, protagonista della Resistenza partigiana e prima donna ministro della Repubblica italiana nonché presidente della commissione parlamentare d'inchiesta che chiese lo scioglimento della P2 pubblicando i nomi dei suoi affiliati, è statacon unanera nella notte nel il giardino pubblico torinese di Mirafiori di via San Marino, in zona Mirafiori Nord vicino a corso Cosenza. Ribattezzato appunto "giardino". Lo ha reso noto via social il presidente della Circoscrizione 2 diLuca Rolandi. "Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male ...

