Strega a caccia del riscatto | ma per i bookie sono avanti gli uomini di Blessin

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una sconfitta all’esordio in Coppa Italia, proprio contro il Genoa, poi il tonfo inaspettato alla prima di campionato in casa contro il Cosenza hanno complicato l’avvio di stagione del Benevento, partito per recitare un ruolo da protagonista in questa Serie B 2022/23. I giallorossi, nella seconda giornata, andranno a far visita ancora una volta al Genoa, tredici giorni dopo la prima sfida tra i due club. Per gli esperti le quoteancora a favore dei rossoblù, vincenti anche contro il Venezia all’esordio, offerti a 1,89 contro il 4,29 dei campani. Fissato a 3,48 il segno «X». Come in Coppa Italia, attacchi ancora protagonisti per i, con il Goal, proposto a 1,77, in vantaggio sul No Goal a 2. Per quanto riguarda il risultato esatto invece c’è in pole l’1-1 a 6,80, si gioca a 25 un 3-2 come nel match ...