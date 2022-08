Sparatoria in un centro commerciale: almeno due feriti (Di venerdì 19 agosto 2022) Una Sparatoria nel centro commerciale. È quanto successo poco fa a Malmo, nel sud della Svezia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due persone ferite. Le testimonianze raccontano di scene di panico all'interno della struttura dopo... Leggi su europa.today (Di venerdì 19 agosto 2022) Unanel. È quanto successo poco fa a Malmo, nel sud della Svezia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due persone ferite. Le testimonianze raccontano di scene di panico all'interno della struttura dopo...

Neyrolles75 : RT @diretta1968: ?? #BREAKING : La polizia risponde a una sparatoria al centro commerciale Emporia a #Malmö , #Svezia - diretta1968 : ?? #BREAKING : La polizia risponde a una sparatoria al centro commerciale Emporia a #Malmö , #Svezia - ippolitipaolo74 : Usa, sparatoria in un centro commerciale: un morto - NotizieTg : Israele, attacco contro bus: 7 feriti 2.04 Sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante u… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Strage in #Montenegro, un uomo di 34 anni ha aprto il fuoco in centro città uccidendo anche dei bambini -