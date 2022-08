Sasso Pisano, viene raggiunto da un proiettile nel corso di una sparatoria e muore (Di venerdì 19 agosto 2022) È morto un albanese 36 enne nel corso di una sparatoria in strada ingaggiata con degli altri connazionali a Sasso Pisano, una frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa La ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) È morto un albanese 36 enne neldi unain strada ingaggiata con degli altri connazionali a, una frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa La ...

lacittanews : La sparatoria a Sasso Pisano provoca la morte di un 36enne, mentre era in auto. L'area è presidiata dalle forze del… - cascinanotizie : Ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco: giallo a Sasso Pisano La vittima è un 35enne di origini albanesi. Fuggiti… - ParliamoDiNews : Sasso Pisano, uomo ucciso in strada durante una sparatoria mentre era in macchina #pisa #calcio #foggia #gubbio… - FonteUfficiale : Una persona è stata uccisa nel corso della serata a seguito di una sparatoria avvenuta a Sasso Pisano, frazione del… - Nazione_Pisa : L'omicidio di Sasso Pisano: le foto -