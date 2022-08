Pollo | nei supermercati più della metà contaminato dalla salmonella | ecco le marche che dovresti preferire

(Di venerdì 19 agosto 2022) Una ricerca di Altroconsumo ha evidenziato tracce diin piùdei polli acquistati neila lista delleda. Ilè uno degli alimenti maggiormente consumati, per il suo utilizzo in molteplici modi e piatti. Attenzione però a quando lo acquistiamo. L’ultimo test di Altroconsumo si è focalizzato L'articolo proviene da CheSuccede.it.

cheaterbag : RT wireditalia 'Dal pollo Bo Bo del Sichuan ai noodles-crossing-the-bridge dello Yunnan, fino al tofu puzzolente ce… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Dal pollo Bo Bo del Sichuan ai noodles-crossing-the-bridge dello Yunnan, fino al tofu puzzolente celebre soprattutto a Tai… - wireditalia : Dal pollo Bo Bo del Sichuan ai noodles-crossing-the-bridge dello Yunnan, fino al tofu puzzolente celebre soprattutt… - aranceturchesi : @alelovesjoon @mybluemoons poi come faceva notare sara i mestieri dei protagonisti hanno un peso nelle vicende (non… - CribeGigi : Sondaggi politici, la sfida nei collegi. Calenda-Renzi al 5%, testa a testa Pd-FdI sul 23-24%. Il terzo pollo ?????? -

...e pancetta e ovviamente ananas: difficile immaginare che sia tutta colpa della Pizza Hawaiana (che hawaiana non è), ma sicuramente non ha aiutato a fare brecciapalati nostrani. Va detto ......Benefici del pomodoro Il pomodoro è uno dei super alimenti che troviamo a nostra disposizione... Si può aggiungere, se si vuole, anche la tagliata dio semplicemente un po' di tonno. C'è anche ...McDonald's è pronto a cimentarsi con un Big Mac al pollo: sarà un successo o un flop Qualcuno pare l'abbia già provato.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...