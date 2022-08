infoitinterno : Pensioni, i piani dei partiti: dal superamento della Fornero a nuove formule per i lavori usuranti - News24_it : Pensioni, i piani dei partiti: da quota 41 alle minime, fino a quelle di garanzia - Il Sole 24 ORE - marchesiivan : - Miti_Vigliero : #FinanziatedallaBancadiBengodi Pensioni, i piani dei partiti: da quota 41 alle minime, fino a quelle di garanzia… - ilsecoloxix : #ElezioniPolitiche2022 #Pensioni, i piani dei #partiti: dal superamento della Fornero a nuove formule per i lavori… -

Il centrodestra punta sull'aumento delleminime. Quota 41 chiesta dalla Lega e da Si - Verdi. M5s per l'ampliamento dei lavori usuranti Sul temail centrodestra, nel suo programma comune, parte da un assunto di fondo: la necessità dell'innalzamento delleminime. "La quantificazione della cifra non c'è ...I dirigenti scolastici sono già al lavoro per studiareanti - crisi valutando lo spegnimento ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità e legge 104,e news Ricevi ogni ...Per la Lega di Matteo Salvini la strada da percorrere resta la pensione Quota 41, maggiori tutele per i lavoratori e stroncamento legge Fornero.Giuro di aver fatto scorrere più volte sul pc le 68 pagine del programma del Terzo Polo, presentato e pubblicato nella giornata di ieri. Ma non sono riuscito a trovare nulla che ricordasse la solita s ...