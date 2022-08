Napoli, per ogni addio un colpo. E non è finita (Di venerdì 19 agosto 2022) Napoli - La rivoluzione silenziosa è passata dalle parole (di De Laurentiis, giugno 2021) ai fatti (tanti divorzi, otto colpi, un mercato ancora vibrante in attesa di Navas) senza che nessuno se ne ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022)- La rivoluzione silenziosa è passata dalle parole (di De Laurentiis, giugno 2021) ai fatti (tanti divorzi, otto colpi, un mercato ancora vibrante in attesa di Navas) senza che nessuno se ne ...

amendolaenzo : A tutti quelli mi stanno inondando di affetto e parole di stima, grazie davvero. I vostri messaggi sono il motivo p… - pisto_gol : Che giocatore è #TanguyNdombele, nuovo acquisto del Napoli? Centrocampista fisico e tecnico, destro e sinistro, può… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Napoli, #Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - sportli26181512 : Napoli, per ogni addio un colpo. E non è finita: Manca solo un nome per completare l’operazione di restyling della… - SilviaPrato1 : RT @FabioGiambo: Il pagamento a rate posto in essere dalla #Juventus per acquistare #Locatelli dal #Sassuolo fu accolto da ironie varie com… -