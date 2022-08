Lodi: domani torna 'open day' questura per passaporti urgenti (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - torna domani, alla questura di Lodi, l''open day' dell'ufficio passaporti destinato agli utenti, preventivamente invitati, con 'comprovate urgenze'. Si tratta del terzo sabato di apertura straordinaria riservata alle urgenze degli utenti. Gli 'open day', spiegano dalla questura, sono stati pianificati con direttiva del dipartimento della ps e programmati dalla divisione polizia amministrativa e sociale Lodigiana per incrementare la risposta alla cittadinanza, in funzione delle esigenze di ottenimento rapido del passaporto. Attraverso tale apertura, le richieste sono aumentate ed i passaporti in via di perfezionamento sono arrivati a circa 60, in ragione di documentate urgenze del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago. (Adnkronos) -, alladi, l''day' dell'ufficiodestinato agli utenti, preventivamente invitati, con 'comprovate urgenze'. Si tratta del terzo sabato di apertura straordinaria riservata alle urgenze degli utenti. Gli 'day', spiegano dalla, sono stati pianificati con direttiva del dipartimento della ps e programmati dalla divisione polizia amministrativa e socialegiana per incrementare la risposta alla cittadinanza, in funzione delle esigenze di ottenimento rapido del passaporto. Attraverso tale apertura, le richieste sono aumentate ed iin via di perfezionamento sono arrivati a circa 60, in ragione di documentate urgenze del ...

