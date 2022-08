LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-2 6-7 0-1, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: il canadese annulla due match point e conquista il tie-break (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA break Auger Aliassime! È il canadese a imporre il proprio ritmo adesso. 30-30 DOPPIO FALLO DI Sinner 30-15 Errore di rovescio di Aliassime. 15-15 Buona prima dell’azzurro. 0-15 Sinner non trova più variazioni dal centro del campo con il diritto. 0-1 Auger Aliassime comincia avanti nel set. 40-15 Ace del classe 2000. 30-15 Gran angolo di diritto del canadese. 15-15 CHE ERRORE SOTTORETE DI Sinner! L’azzurro fa tutto benissimo in recupero da fondocampo ma la volée termina in rete. 0-15 Doppio fallo del canadese. INIZIO TERZO SET 02.55 Felix Auger-Aliassime ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA! È ila imporre il proprio ritmo adesso. 30-30 DOPPIO FALLO DI30-15 Errore di rovescio di. 15-15 Buona prima dell’azzurro. 0-15non trova più variazioni dal centro del campo con il diritto. 0-1comincia avanti nel set. 40-15 Ace del classe 2000. 30-15 Gran angolo di diritto del. 15-15 CHE ERRORE SOTTORETE DI! L’azzurro fa tutto benissimo in recupero da fondocampo ma la volée termina in rete. 0-15 Doppio fallo del. INIZIO TERZO SET 02.55 Felix...

