L’Inter rifiuta l’ultima offerta del Psg per Skriniar: il difensore non è più sul mercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Milan Skriniar indosserà la maglia delL’Inter anche nella stagione che è appena iniziata. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal blitz all’esordio contro il Lecce, la gara in trasferta si è conclusa sul risultato di 1-2 con gol nel finale di Dumfries. L’obiettivo del club nerazzurro è migliorare il risultato dell’ultimo campionato e puntare lo scudetto. La dirigenza è ancora attiva sul mercato per completare la rosa. In attacco è stato definito il ritorno di Lukaku, il belga si è dimostrato subito grande protagonista con il gol del vantaggio a Lecce. Negli ultimi giorni si sono incontrate difficoltà nelle trattative per Akanj e Acerbi. Il Psg ha tentato l’ultimo assalto a Skriniar, sul piatto 65 mlioni di euro più 5 di bonus. Zhang ha rifiutato e Skriniar non è più sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Milanindosserà la maglia delanche nella stagione che è appena iniziata. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal blitz all’esordio contro il Lecce, la gara in trasferta si è conclusa sul risultato di 1-2 con gol nel finale di Dumfries. L’obiettivo del club nerazzurro è migliorare il risultato dell’ultimo campionato e puntare lo scudetto. La dirigenza è ancora attiva sulper completare la rosa. In attacco è stato definito il ritorno di Lukaku, il belga si è dimostrato subito grande protagonista con il gol del vantaggio a Lecce. Negli ultimi giorni si sono incontrate difficoltà nelle trattative per Akanj e Acerbi. Il Psg ha tentato l’ultimo assalto a, sul piatto 65 mlioni di euro più 5 di bonus. Zhang hato enon è più sul ...

roserra757 : @davidedl83 Già vedo il titolo: ' Skrinijar rifiuta il rinnovo. Ora l'Inter rischia di perderlo a zero. Il PSG prep… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - PSG, nuova offerta per Skriniar: l'Inter rifiuta e lavora al rinnovo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - PSG, nuova offerta per Skriniar: l'Inter rifiuta e lavora al rinnovo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - PSG, nuova offerta per Skriniar: l'Inter rifiuta e lavora al rinnovo - InterMagazine2 : SKY - PSG, nuova offerta per Skriniar: l'Inter rifiuta e lavora al rinnovo -