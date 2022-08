(Di venerdì 19 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Si chiama Daniel Johne vive di esperimenti: studia, immagina, prova, realizza. All'università, dove frequentava con profitto la facoltà di Ingegneria degli Sport Motoristici a Oxford, la prima cosa che sperimentò ... L'ingegner Bigham e quel record dell'ora figlio dell'intuito e della volontà Il britannico della Ineos, team per il quale lavora anche come ingeniere, sul velodromo solettese supera nettamente il primato del belga Campenaerts ...Daniel Bigham è il nuovo re dell'ora. Il 30enne pistard britannico ha battuto il record sulla pista del velodromo di Grenchen, in Svizzera, percorrendo 55,548 chilometri e migliorando il primato prece ...