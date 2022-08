Il Napoli fissa il prezzo di Fabian Ruiz: la notizia coinvolge Keylor Navas (Di venerdì 19 agosto 2022) Un doppio filo quello che lega Keylor Navas e Fabian Ruiz, il Napoli e il Paris Saint Germain. L’estremo difensore costaricano sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni, in dirittura d’arrivo verso la squadra di Luciano Spalletti. La ciliegina sulla torta di un mercato che ha rivoluzionato la squadra partenopea, che in questa sessione estiva ha visto partire alcuni pilastri della squadra ma che allo stesso tempo ha visto arrivare nuovi protagonisti della prossima stagione. Ultima della cessioni potrebbe essere invece proprio quella di Fabian Ruiz; lo spagnolo è in rottura totale con il Napoli, ormai fuori rosa e già da tempo con un piede sull’uscio, e potrebbe rappresentare lo strumento giusto per arrivare a Keylor ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Un doppio filo quello che lega, ile il Paris Saint Germain. L’estremo difensore costaricano sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni, in dirittura d’arrivo verso la squadra di Luciano Spalletti. La ciliegina sulla torta di un mercato che ha rivoluzionato la squadra partenopea, che in questa sessione estiva ha visto partire alcuni pilastri della squadra ma che allo stesso tempo ha visto arrivare nuovi protagonisti della prossima stagione. Ultima della cessioni potrebbe essere invece proprio quella di; lo spagnolo è in rottura totale con il, ormai fuori rosa e già da tempo con un piede sull’uscio, e potrebbe rappresentare lo strumento giusto per arrivare a...

svolacchiamo : In fissa NETTUNO - NAPOLI ?? #fuckyourclique - TommyBrain : RT @AStramezzi: Francesco Amodeo giornalista d’inchiesta autore de La Matrix Europea che scrive per Scenari Economici e ha una rubrica fiss… - virgini22338959 : @DiMarzio @sscnapoli @SassuoloUS @SkySport Ora fissa sto tweet Gianlu’! Forza Napoli Sempre ?????? - GaetanoRizzo18 : @esset64 @Ci1812 A Napoli fregano proprio... ?? Fatto alcuni giorni fa aeroporto-staz. centrale Prima di salire ch… - barb24072 : RT @AStramezzi: Francesco Amodeo giornalista d’inchiesta autore de La Matrix Europea che scrive per Scenari Economici e ha una rubrica fiss… -