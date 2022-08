Fiumicino | annega a Coccia di Morto e viene trascinato dalla corrente | la vittima è Mauro Piccinelli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 agosto 2022) È, 56enne tassista romano, l’uomo recuperato ieri ormai senza vita a. Il suo corpo è stato visto tra le onde all’altezza didi, nella spiaggia libera riservata ai naturisti, di fronte a via del Pesce Luna.. L’uomo indossava un costume da bagno e galleggiava a poca distanzabarriera di scogli. A vedere il cadavere un gruppo di surfisti e alcuni naturisti. Immediatamente è stato dato l’allarme, contattando la Capitaneria di Porto di. Ma nel frattempo, a causa della, il corpo dell’uomo è statoverso riva, in direzione Focene. Leggi anche: Ostia, ha un malore in acqua, ma non ci sono i bagnini:un uomo (FOTO E VIDEO) I soccorsi All’arrivo ...