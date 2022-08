Europei tuffi, Pellacani d'oro dal trampolino 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d'oro nella gara del trampolino 3 metri agli Europei di tuffi in corso a Roma. Con 318.75 punti l'azzurra ha chiuso davanti alla svizzera Michelle Heimberg, argento con 301.80, e alla britannica Yasmin Harper, bronzo con 296.20.“Questo oro per me vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo – ha dichiarato Chiara Pellacani – Sono salita sul trampolino con la voglia di vincere, avevo lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso (l'allenatore Marconi, ndr) ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti”. Per la Pellacani è la quinta medaglia in questa edizione degli Europei, la seconda d'oro dopo quella vinta nel team event, ma senza dubbio la più importante anche ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Chiaraha vinto la medaglia d'oro nella gara delaglidiin corso a Roma. Con 318.75 punti l'azzurra ha chiuso davanti alla svizzera Michelle Heimberg, argento con 301.80, e alla britannica Yasmin Harper, bronzo con 296.20.“Questo oro per me vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo – ha dichiarato Chiara– Sono salita sulcon la voglia di vincere, avevo lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso (l'allenatore Marconi, ndr) ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti”. Per laè la quinta medaglia in questa edizione degli, la seconda d'oro dopo quella vinta nel team event, ma senza dubbio la più importante anche ...

