Doccia gelata per Letta e compagni: i voti di sinistra vanno a Conte (Di venerdì 19 agosto 2022) Fratelli d'Italia capitalizza la coerenza di essere restato all'opposizione e continua crescere nei sondaggi. Ma i risultati del partito di Giorgia Meloni non sono una novità, e gli elementi più interessanti in vista delle elezioni del 25 settembre riguardano gli altri due campi, quello della sinistra e il Terzo Polo formato da Matteo Renzi e Carlo Calenda. A dedicare un'analisi dei risultati delle rilevazioni più recenti è il Corriere della sera che basa le sue valutazioni sul sondaggio di Antonio Noto del 17 agosto. Negli ultimi venti giorni FdI e Movimento 5 stelle sono i partiti che hanno fatto registrare progressi più rilevanti. "Il partito di Giorgia Meloni oscillerebbe tra il 24 e il 25 per cento, guadagnandone un paio rispetto alla crisi" che ha portato alla fine del governo di Mario Draghi. Il balzo del partito di Giuseppe Conte invece ...

