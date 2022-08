infoitsport : Depay incontra il Barca: pronta la risoluzione, poi la Juventus - MackFuturistico : #depay incontra il #Barcelona #ManchesterUnited incontra #rabiot. Cosa hanno deciso? E noi che cazzo ne sappiamo?… -

La Gazzetta dello Sport

rimane impressionato dal tatuaggio che il suo fan si è fatto sulla schiena. Lo stesso del calciatore olandese che gli dice: \''Oh girati verso di ...L'agente intantola Juve, ma non c'è ancora l'accordo Questa mossa della Juventus, dunque,... Nel frattempo, in attesa di ulteriori evoluzioni, l'agente diha incontrato nelle ultime ore ... Depay incontra fan con il suo tatuaggio e sentite... L'attaccante olandese non ha ancora trovato l'accordo con il Barcellona per la buonuscita e manca l'intesa con la Juventus su ingaggio e bonus. Allegri, però, ha indicato Depay come primo obiettivo pe ...Il collega Marchetti su Tmw::Il Napoli decide di accelerare e dopo una giornata di stand by mette praticamente a segno due colpi. Uno è sicuro: Ndombele in arrivo dal Tottenham in prestito ...