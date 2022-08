Corbo | “Capolavoro di mercato di Giuntoli Ha fatto un colpaccio a prezzo stracciato”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 agosto 2022) CALCIONAPOLI. “haun vero e propriodi”: Antonioesprime così il suo giudizio suldel Napoli ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Il suo apprezzamento è per il lavoro svolto dall’ex direttore sportivo del Carpi che ha messo a segno diversi colpi diin poche ore: “Per me vanno fatti solo dei complimenti al direttore sportivo degli azzurri, applausi per i movimenti portati a termine. Ha preso uno dei giocatori più interessanti del calcio europeo a. Lo ha portato al Napoli per pochi spiccioli. Gli vanno fatti soltanto tantissimi complimenti, ripeto”. Inoltre,, ha ...