Conversazioni poetiche sull’acqua

(Di venerdì 19 agosto 2022) «Non possiamo parlare dell’acqua senza parlare di noi stessi», ha scritto alcuni mesi fa Antonella Anedda in un articolo apparso su Antinomie, riportando le parole di Roni Horn, l’artista amica L'articolo proviene da il manifesto.

9 colonne

... alle ore 17, la presentazione degli "Esercizi sulla meraviglia", il progetto diitineranti su aria, acqua, terra e fuoco a Stromboli che si svolgerà in quattro passeggiate...... senza grande spazio alle descrizioni durante le. Al centro c'è la parola pronunciata ... per poi stupire con frasi a effettoe profonde; allo stesso modo, Domani e per sempre si ... FOCUS / LETTERATURA: A MANTOVA IL FESTIVAL CHE RACCONTA IL NOSTRO TEMPO (8) Vince l’estremo Regra 34, fiaba erotico favolistica franco - brasiliana firmata da Julia Murat (nella foto grande) con trame sadomaso e una segnaletica trasgressiva che dallo sconcerto iniziale porta ...Sabato 20 agosto 2022 alle ore 17.00, presso il Padiglione Nazionale Grenada, alla 59. Biennale di Venezia Arte, sarà ospitata una conversazione con Paolo Uttieri, noto artista di fama internazionale, ...