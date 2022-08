Concorso straordinario bis | pubblicate nuove GRADUATORIE Data per le nomine In aggiornamento

ClaudiaBruno00 : RT @AnnoviGiulia: #PhDinclasse e come si fomrano i docenti all'estero - AniefTorino : Manifestazione Anief, Pacifico: “Chiederemo la conferma dell’organico covid e l’integrazione delle graduatorie di m… - rielafaby : RT @GazzettaDellaSc: Concorso straordinario bis, al via le assunzioni. AGGIORNATO con Lazio, Molise, Friuli Venezia Giulia e Liguria https:… - GazzettaDellaSc : Concorso straordinario bis, al via le assunzioni. AGGIORNATO con Lazio, Molise, Friuli Venezia Giulia e Liguria… - GazzettaDellaSc : Concorso straordinario bis: i docenti vincitori sono assunti ma non hanno ancora acquisito l’abilitazione… -

... distinto per tipologia di posto e classe di. Gli Uffici verificano le istanze presentate ...congedo parentale aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive congedo...In questi giorni infatti proseguono le immissioni in ruolo dabis di cui al comma 9bis del DL 73/2021 surroghe fase ordinaria immissioni in ruolo Questo vuol dire che tanti ...La misura straordinaria con cui la Regione Calabria ha permesso ... "Purtroppo - conclude - molti bandi di concorso in alcune aree sono andati deserti e per questo come Fiaso abbiamo proposto che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...