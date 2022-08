Con la Ferrari da Formula 1 in autostrada: in Repubblica Ceca è caccia al pilota misterioso (Di venerdì 19 agosto 2022) Una Ferrari da pista è stata immortalata sull'autostrada D4 che da Praga porta fino in Germania. La polizia Ceca dopo le segnalazioni ha poi chiesto aiuto per rintracciare l'autista, non riconoscibile... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 agosto 2022) Unada pista è stata immortalata sull'D4 che da Praga porta fino in Germania. La poliziadopo le segnalazioni ha poi chiesto aiuto per rintracciare l'autista, non riconoscibile...

