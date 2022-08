Carovita | essere fuorisede è sempre più un privilegio | gli affitti delle stanze schizzano alle stelle

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 agosto 2022) Si avvicina settembre e moltissimi giovani sono alla ricerca di una stanza in affitto per andare a studiare fuori dalla propria residenze. Quest’anno, però, i cosiddettisi sono trovati di fronte a prezzi più alti del solito. In genere sono già molto elevati, considerato lo status di uno studente che necessita di supporto economico dei genitori oborse di studio, soprattutto in alcune città d’Italia. Quest’anno si registra un rincaro dell’11% – rispetto allo scorso anno – dell’affitto di una stanza singola. Secondo i dati di Immobiliare.it Insights, un giovane deve considerare di spendere in Italia in media 439 euro al mese. Nonostante il Covid, l’inflazionee la crisi economica e sociale in corso, aumentano però gli studenti che vogliono studiare fuori casa: +45% in media nazionale. Ma ...