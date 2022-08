Candidature Pd: Conte lascia, entra Anna Petrone (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA poche ore dalla rassegnazione per la mancata candidatura, arriva l’entusiasmo per l’inserimento nelle liste del Partito Democratico per Anna Petrone. Ex consigliera regionale ed attivista del Pd, Anna Petrone, 46 anni aveva informato i suoi follower della mancata candidatura per essere poi costretta a fare una smentita in poche ore. La scelta del candidato di Leu, Federico Conte di non accettare la posizione prescelta ha liberato un posto nelle liste del Partito Democratico di Salerno. “Cari amici in una notte cambiano le cose, sono stata candidata all’ uninominale al senato per PD e ringrazio il gruppo dirigente provinciale regionale e nazionale per avermi affidato un ruolo di estremo prestigio poiché rappresento il partito su tutto il territorio della provincia di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA poche ore dalla rassegnazione per la mancata candidatura, arriva l’entusiasmo per l’inserimento nelle liste del Partito Democratico per. Ex consigliera regionale ed attivista del Pd,, 46 anni aveva informato i suoi follower della mancata candidatura per essere poi costretta a fare una smentita in poche ore. La scelta del candidato di Leu, Federicodi non accettare la posizione prescelta ha liberato un posto nelle liste del Partito Democratico di Salerno. “Cari amici in una notte cambiano le cose, sono stata candidata all’ uninominale al senato per PD e ringrazio il gruppo dirigente provinciale regionale e nazionale per avermi affidato un ruolo di estremo prestigio poiché rappresento il partito su tutto il territorio della provincia di ...

