Briatore dal Twiga distrutto | “La nostra disgrazia ha fatto felici un mucchio di sfigati” video

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Una tromba d’aria hametà. Abbiamoundi persone,… Tanti sonodelle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”. Flavio, con unsu Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da una tromba d’aria in Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento. Sui social, ilpubblicato dalla parlamentare è diventato l’assist per i commenti di molti utenti che hanno ‘esultato’. “Vederein poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Glicontenti perché ilha perso 20 o 50 tende non vanno ...

Enzolott : RT @pirata_21: Il #Twiga di #Briatore devastato dal maltempo. Si parla di danni equivalenti a tre pizze farcite da Crazy Pizza. - winny1955 : Twiga distrutto dal maltempo: Santanchè disperata, Briatore si infuria - PaoloX68 : RT @pirata_21: Il #Twiga di #Briatore devastato dal maltempo. Si parla di danni equivalenti a tre pizze farcite da Crazy Pizza. - mauceri_franco : lo dico adesso e solo una volta, se lodate Briatore e bennetton toglietevi dal cazzo ma sopratutto se volete evit… - Franco78229729 : @Fiammailmionome Senti non è giornata ...non farmi diventare offensivo...fanculo Briatore e togliti dal cazzo ..anzi ti tolgo io -

'La tromba d'aria ha distrutto metà Twiga'. Esoridsce così Flavioin un video - sfogo sui social in cui riporta i danni subitimaltempo e in cui risponde ai commenti dei tanti che 'sono stati felici' di vedere quanto accaduto al locale dell'imprenditore.Il maltempo ha distrutto il Twiga e le 'mer..' esultano. Flavioin un video pubblicato se Instagram va all'attacco degli hater che hanno gioiti sui social per i danni provocatimaltempo in Versilia che ha colpito anche lo stabilimento balneare di ...Twiga devastato da una tromba d'aria e Flavio Briatore scende in campo sui social network. Il popolare imprenditore con un video su Instagram si è espresso così dopo i ...Distrutto il Twiga di Forte dei Marmi di Flavio Briatore e Daniela Santanchè. Su Instagram lo sfogo contro chi ha gioito per i danni subiti.