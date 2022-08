Albino Ruberti e il video della lite al ristorante: «Inginocchiati o ti sparo». Il Pd: si dimetta. E lui lascia (Di venerdì 19 agosto 2022) Un video apre il caso Ruberti. Il capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri (e soprannominato «Rocky») è stato ripreso mentre litiga furiosamente fuori da un ristorante di Frosinone. Il Pd nazionale ne chiede le dimissioni, e lui lascia Leggi su corriere (Di venerdì 19 agosto 2022) Unapre il caso. Il capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri (e soprannominato «Rocky») è stato ripreso mentre litiga furiosamente fuori da undi Frosinone. Il Pd nazionale ne chiede le dimissioni, e lui

