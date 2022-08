Vuelta a España 2022, 1° tappa cronometro a squadre Utrecht: percorso, orari e altimetria (Di giovedì 18 agosto 2022) A distanza di tre anni, la Vuelta a España 2022 inizierà con una cronometro a squadre, come successo nell'edizione del 2019, anno della prima vittoria di Primoz Roglic che, anche in questa 77esima edizione, parte con i favori del pronostico. La prima maglia rossa sarà assegnata al termine della prima frazione di 23,3 km che si svolgerà lungo le strade di Utrecht, cittadina olandese che ospiterà anche l'arrivo della seconda, delle tre tappe in programma nei Paesi Bassi, prima di trasferirsi in Spagna. Il percorso e gli orari della 1° tappa La prima tappa della Vuelta a España 2022, in programma venerdì 19 agosto, sarà anche la prima delle due ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 agosto 2022) A distanza di tre anni, lainizierà con una, come successo nell'edizione del 2019, anno della prima vittoria di Primoz Roglic che, anche in questa 77esima edizione, parte con i favori del pronostico. La prima maglia rossa sarà assegnata al termine della prima frazione di 23,3 km che si svolgerà lungo le strade di, cittadina olandese che ospiterà anche l'arrivo della seconda, delle tre tappe in programma nei Paesi Bassi, prima di trasferirsi in Spagna. Ile glidella 1°La primadella, in programma venerdì 19 agosto, sarà anche la prima delle due ...

