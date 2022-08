Traffico Roma del 18-08-2022 ore 09 | 00

(Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora chiuso per incidente il tratto di via Prenestina all’altezza di Viale della Serenissima in direzione del centro le linee tram 5419 sono interrotte sostituite da bus tra Largo Preneste gerani e Togliatti disagi per il forte vento segnalati dalla polizia locale alberi caduti su via di Decima all’altezza di via Severino Delogu fretta scorrevole ilsul Raccordo Anulare nelle due direzioniregolare anche sul tratto Urbano della A24-teramo ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura ...

LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Via Cassia Veientana ??Riduzione di carreggiata tra Raccordo Anulare e svincolo Castel De' Cever… - zazoomblog : Traffico Roma del 18-08-2022 ore 08:00 - #Traffico #18-08-2022 #08:00 - zazoomblog : Traffico Roma del 18-08-2022 ore 08:00 - #Traffico #18-08-2022 #08:00 - zazoomblog : Traffico Roma del 18-08-2022 ore 07:30 - #Traffico #18-08-2022 #07:30 - viabilitasdp : 7:40 #A24 Vento Forte tra Grande Raccordo Anulare e Roma est -

RomaDailyNews

...ferroviario in tilt tra Chiavari e Sestri Levante per guasti alla linea causati dal ... I treni alta velocità e intercity direttamente coinvolti: Genova Piazza Principe (6:47) -Termini (......alberi caduti su via di Decima all'altezza di via Severino Delogu fretta scorrevole ilsul Raccordo Anulare nelle due direzioniregolare anche sul tratto Urbano della A24- ... Traffico Roma del 18-08-2022 ore 08:00 - RomaDailyNews Non c’è pace per il trasporto pubblico della Capitale. O meglio, non c’è pace per chi – turisti e lavoratori – si trovi costretto a prendere un autobus in questa caldissima estate romana. Il problema ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...