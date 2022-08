Soliti Ignoti - Il ritorno 2022 2023 | concorrenti vip? quando inizia | casting e conduttore

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 agosto 2022) Settembre sta per arrivare e il palinsesto Rai si accinge a variare la sua programmazione. Molte trasmissioni estive andranno in pausa, lasciando il posto a quei programmi che solitamente accompagnano gli spettatori nel corso della stagione mite e fredda. Soltanto Reazione a Catena non si fermerà, o almeno non ancora, perché il game show di Marco Liorni andrà avanti fino a fine ottobre prima di cedere il testimone a L'Eredità di Flavio Insinna. E parlando di giochi televisivi della Rai, in tanti si stanno interrogando sulla sorte dei- Il. Anche il programma d'investigazione inizierà tardi come L'Eredità oppure no? Amadeus sarà ancora alla conduzione? Andiamo subito a fugare ogni singolo dubbio.– Il ...