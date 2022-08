Napoli. Soldi a ex dipendente comunale per lavori edili: maxi sequestro a noto imprenditore del napoletano (Di giovedì 18 agosto 2022) Una truffa di migliaia di euro che non è passata inosservata agli uomini della Guardia di Finanza di Napoli che hanno sequestrato oltre 30mila euro in contanti, ad un noto imprenditore di Torre Annunziata per truffa aggravata ai danni dello Stato. Torre Annunziata, sequestrati 30mila euro a un imprenditore Nel dicembre 2020 il Comune di Torre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Una truffa di migliaia di euro che non è passata inosservata agli uomini della Guardia di Finanza diche hanno sequestrato oltre 30mila euro in contanti, ad undi Torre Annunziata per truffa aggravata ai danni dello Stato. Torre Annunziata, sequestrati 30mila euro a unNel dicembre 2020 il Comune di Torre L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

