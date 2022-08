Napoli, Simeone sui social: “Felicità immensa, città unica” (Di giovedì 18 agosto 2022) Attraverso un post su Twitter, Giovanni Simeone ha condiviso il suo entusiasmo per essersi ufficialmente trasferito al Napoli. “Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi…Forza Napoli Sempre!” ha scritto l’ex attaccante del Verona, più che soddisfatto di vestire la maglia dei partenopei. Per l’argentino si tratterà della quinta esperienza in Italia dopo quelle con le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Attraverso un post su Twitter, Giovanniha condiviso il suo entusiasmo per essersi ufficialmente trasferito al. “. Una squadra speciale, unae la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi…ForzaSempre!” ha scritto l’ex attaccante del Verona, più che soddisfatto di vestire la maglia dei partenopei. Per l’argentino si tratterà della quinta esperienza in Italia dopo quelle con le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona. SportFace.

