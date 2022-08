Napoli - Ndombele, più prestito di così (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel luglio 2019 il Tottenham lo pagò 65 milioni, tre anni dopo il venticinquenne Tanguy Ndombele passa al Napoli per 500mila euro e il diritto (non l'obbligo) di riscatto fissato a 31,5 milioni lordi, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel luglio 2019 il Tottenham lo pagò 65 milioni, tre anni dopo il venticinquenne Tanguypassa alper 500mila euro e il diritto (non l'obbligo) di riscatto fissato a 31,5 milioni lordi, ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, programmate per domani le visite mediche di #Ndombele: le cifre della trattativa con i… - FBiasin : “#Ndombele al #Napoli” Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto compet… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @sscnapoli è in continuo contatto con il @SpursOfficial e gli agenti di #Ndombele per s… - sportli26181512 : #Napoli-#Ndombele, più prestito di così: . - antidisfattista : RT @Paolo_Bargiggia: Ndombele, CorSport: “Napoli, più forza in mediana per Spalletti” -