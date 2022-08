Masters 1000 Cincinnati 2022, Coric: “Contro Nadal vittoria speciale” (Di giovedì 18 agosto 2022) “E’ una vittoria davvero speciale. Sono stato per tanto tempo lontano dai tornei, sono stato lontano da queste sensazioni e non vedevo l’ora di ritrovarle”. Con queste parole Borna Coric è intervenuto dopo aver eliminato all’esordio il vincitore di 22 Slam, Rafa Nadal, al Masters 1000 di Cincinnati. “Tornare a vincere un match importante in questo torneo e proprio Contro Nadal è qualcosa di pazzesco” ha aggiunto l’ex numero 12 al mondo, che guarda già al prossimo inContro: “Contro Bautista Agut sarà durissima, anche perché la fatica di questo inContro si farà sentire. Dovrò cercare di essere ancora più aggressivo, ma ci proverò” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) “E’ unadavvero. Sono stato per tanto tempo lontano dai tornei, sono stato lontano da queste sensazioni e non vedevo l’ora di ritrovarle”. Con queste parole Bornaè intervenuto dopo aver eliminato all’esordio il vincitore di 22 Slam, Rafa, aldi. “Tornare a vincere un match importante in questo torneo e proprioè qualcosa di pazzesco” ha aggiunto l’ex numero 12 al mondo, che guarda già al prossimo in: “Bautista Agut sarà durissima, anche perché la fatica di questo insi farà sentire. Dovrò cercare di essere ancora più aggressivo, ma ci proverò” SportFace.

