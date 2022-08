Maltempo: 2 morti e 18 feriti in Toscana (Di giovedì 18 agosto 2022) Due morti e diciotto feriti. E' grave il bilancio legato al Maltempo che si è abbattuto questa mattina nel nord Italia, con raffiche di vento fino a 140 km orari, e in particolare sulla zona costiera ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 agosto 2022) Duee diciotto. E' grave il bilancio legato alche si è abbattuto questa mattina nel nord Italia, con raffiche di vento fino a 140 km orari, e in particolare sulla zona costiera ...

