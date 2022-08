Lo streaming sorpassa le tv via cavo per numero di ore viste (Di giovedì 18 agosto 2022) Le analisi di Nielsen svelano che le ore visualizzate sulle piattaforme di streaming hanno sorpassato quelle sulle tv via cavo. Lo streaming, secondo le analisi Nielsen, ha battuto la tv via cavo per la prima volta per quanto riguarda le ore viste dalle persone davanti allo schermo. Ogni mese viene diffuso un utile riepilogo, The Gauge, riguardante le abitudini degli spettatori, e in questa occasione si è registrato il sorpasso. Nielsen sostiene infatti che le ore trascorse vedendo contenuti sulle piattaforme di streaming siano arrivate a quota 34.8% del tempo totale. Le tv via cavo si sono fermate al 34.4% del totale, registrando una diminuzione del 9% rispetto al 2021. Le emittenti tradizionali sono invece a quota 21.6%, con un … Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022) Le analisi di Nielsen svelano che le ore visualizzate sulle piattaforme dihannoto quelle sulle tv via. Lo, secondo le analisi Nielsen, ha battuto la tv viaper la prima volta per quanto riguarda le oredalle persone davanti allo schermo. Ogni mese viene diffuso un utile riepilogo, The Gauge, riguardante le abitudini degli spettatori, e in questa occasione si è registrato il sorpasso. Nielsen sostiene infatti che le ore trascorse vedendo contenuti sulle piattaforme disiano arrivate a quota 34.8% del tempo totale. Le tv viasi sono fermate al 34.4% del totale, registrando una diminuzione del 9% rispetto al 2021. Le emittenti tradizionali sono invece a quota 21.6%, con un …

