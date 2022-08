Kanye West, abiti ispirati ai senzatetto venduti in sacchi della spazzatura: “Ti dicono di scavare dentro per trovare la tua taglia”. È polemica (Di giovedì 18 agosto 2022) Kanye West torna nuovamente al centro dell’attenzione. E questa volta lo fa attraverso la sua nuova capsule di moda Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, voluta fortemente dal rapper e designer, il brand Gap e la creative director Demna Gvasalia per conto della maison Balenciaga. Dopo aver annunciato a maggio 2022 il lancio della linea, ora a New York (più precisamente a Times Square) ha aperto il primo pop-up store dell’artista. Il tutto è avvenuto con un annuncio a sorpresa attraverso le storie Instagram di Kanye. E fin qui, direte voi, niente di strano. A sorprendere i numerosi visitatori è stato l’interno dello store. I numerosi capi costosi non sono stati posizionati su ripiani o grucce come ci si può aspettare da due brand del loro calibro. Il pop-up store, aperto dalle 10 alle 22 con orario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022)torna nuovamente al centro dell’attenzione. E questa volta lo fa attraverso la sua nuova capsule di moda Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, voluta fortemente dal rapper e designer, il brand Gap e la creative director Demna Gvasalia per contomaison Balenciaga. Dopo aver annunciato a maggio 2022 il lanciolinea, ora a New York (più precisamente a Times Square) ha aperto il primo pop-up store dell’artista. Il tutto è avvenuto con un annuncio a sorpresa attraverso le storie Instagram di. E fin qui, direte voi, niente di strano. A sorprendere i numerosi visitatori è stato l’interno dello store. I numerosi capi costosi non sono stati posizionati su ripiani o grucce come ci si può aspettare da due brand del loro calibro. Il pop-up store, aperto dalle 10 alle 22 con orario ...

