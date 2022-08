Ginnastica artistica, risultati e classifiche Europei 2022: tutti i qualificati per le finali di specialità. Bartolini primo al corpo libero! (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi, giovedì 18 agosto, nel corso degli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania, si è disputata la gara all-around maschile di Ginnastica artistica, valida anche come qualificazione per la finale a squadre e per le finali di specialità. CLASSIFICA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE 1 GBR FRASER Joe 85.565 2 TUR ONDER Ahmet 85.131 3 TUR ASIL Adem 84.465 4 ESP PLATA Joel 83.731 5 SUI SEIFERT Noe 83.031 6 HUN MESZAROS Krisztofer 82.9997 ITA CASALI Lorenzo Minh 82.531 8 GBR JARMAN Jake 82.465 QUALIFICAZIONI GARA A SQUADRE 1 GBR Great Britain 255.827 Q 2 TUR Turkey 252.862 Q 3 ESP Spain 252.129 Q4 ITA Italy 248.494 Q 5 FRA France 246.893 Q 6 SUI Switzerland 245.960 Q 7 GER Germany 245.659 Q 8 HUN Hungary 244.927 Q QUALIFICAZIONI corpo LIBERO 1 344 ITA ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi, giovedì 18 agosto, nel corso degli European Championships, previsti a Monaco di Baviera, in Germania, si è disputata la gara all-around maschile di, valida anche come qualificazione per la finale a squadre e per ledi. CLASSIFICA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE 1 GBR FRASER Joe 85.565 2 TUR ONDER Ahmet 85.131 3 TUR ASIL Adem 84.465 4 ESP PLATA Joel 83.731 5 SUI SEIFERT Noe 83.031 6 HUN MESZAROS Krisztofer 82.9997 ITA CASALI Lorenzo Minh 82.531 8 GBR JARMAN Jake 82.465 QUALIFICAZIONI GARA A SQUADRE 1 GBR Great Britain 255.827 Q 2 TUR Turkey 252.862 Q 3 ESP Spain 252.129 Q4 ITA Italy 248.494 Q 5 FRA France 246.893 Q 6 SUI Switzerland 245.960 Q 7 GER Germany 245.659 Q 8 HUN Hungary 244.927 Q QUALIFICAZIONILIBERO 1 344 ITA ...

