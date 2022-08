Gas: stoccaggi Italia al 78,1%, oltre 151 TWh (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli stoccaggi di gas in Italia hanno raggiunto il 78,19% a 151,26 TWh, pari a 1,62 miliardi di metri cubi circa. Lo afferma la piattaforma internazionale Gie - Agsi che indica una media europea degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Glidi gas inhanno raggiunto il 78,19% a 151,26 TWh, pari a 1,62 miliardi di metri cubi circa. Lo afferma la piattaforma internazionale Gie - Agsi che indica una media europea degli ...

