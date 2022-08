Florida, il tribunale costringe una 16enne a partorire: “Non è abbastanza matura per abortire” (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo la sentenza della la Corte Suprema statunitense che ha abolito il diritto all’aborto, ribaltando la storica Roe v. Wade del 1989, da oltreoceano continuano ad arrivare le storie delle donne, spesso poco più che ragazzine, che ne stanno pagando le conseguenze. Per il tribunale della Florida la ragazza non avrebbe la maturità necessaria per decidere di interrompere la gravidanzaQuesta volta la notizia arriva dalla Florida, dove una corte d’appello ha negato ad una minorenne senza genitori l’autorizzazione ad abortire. La posizione del tribunale è che la ragazza, che ha 16 anni e ha dichiarato di non sentirsi “pronta ad avere un bambino”, non è sufficientemente matura per decidere l’interruzione di gravidanza. La minore, la cui identità è protetta e nel ricorso viene identificata ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo la sentenza della la Corte Suprema statunitense che ha abolito il diritto all’aborto, ribaltando la storica Roe v. Wade del 1989, da oltreoceano continuano ad arrivare le storie delle donne, spesso poco più che ragazzine, che ne stanno pagando le conseguenze. Per ildellala ragazza non avrebbe la maturità necessaria per decidere di interrompere la gravidanzaQuesta volta la notizia arriva dalla, dove una corte d’appello ha negato ad una minorenne senza genitori l’autorizzazione ad. La posizione delè che la ragazza, che ha 16 anni e ha dichiarato di non sentirsi “pronta ad avere un bambino”, non è sufficientementeper decidere l’interruzione di gravidanza. La minore, la cui identità è protetta e nel ricorso viene identificata ...

