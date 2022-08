Elezioni: Calenda, 'salario minimo ma no a irrigidimento indiscriminato' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Siamo a favore di un salario minimo, della cancellazione delle false cooperative e di una legge sulla rappresentanza per evitare i contratti pirata. Nessuno dovrebbe lavorare per meno di nove euro l'ora, ma non siamo per un irrigidimento indiscriminato dei contratti che porta solo disoccupazione, in un mondo in cui la specializzazione cambia continuamente". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Siamo a favore di un, della cancellazione delle false cooperative e di una legge sulla rappresentanza per evitare i contratti pirata. Nessuno dovrebbe lavorare per meno di nove euro l'ora, ma non siamo per undei contratti che porta solo disoccupazione, in un mondo in cui la specializzazione cambia continuamente". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.

Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - ilfoglio_it : I rappresentanti dell'alleanza formata da Azione e Italia viva saranno oggi alle 11 in conferenza stampa per esporr… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - Angelo77306451 : @elio_vito Renzi ha chiaro che CdX vincera’elezioni lui e Calenda provano li’a prendere voti( a sinistra impossibil… - LaNotifica : Elezioni, Calenda “La partita è al proporzionale, possiamo vincerla” -