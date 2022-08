Damiano dei Maneskin adotta con la fidanzata Giorgia Soleri un gattino maltrattato | il tenero incontro commuove il web

RaiNews : Si chiama “Ziggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco, cieco da un occhio adottato da Damiano dei Månesk… - Corriere : Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato: il primo incontro tra i due - vaticannews_it : ??????Questa sera ore 21.00 dal Santuario di San Damiano, Veglia di preghiera nel Transito di #SantaChiara. Presiede… - novemagg : Edizione del tg1 di oggi: -damiano dei maneskin ha preso un gatto -tizi vanno alla spiaggia di lupin -tizi sognano… - sagaarttora : RT @LaPerfaa: Sto male, ho visto un video di Damiano al concerto dei Maneskin a Tokyo cantare sul palco Sasageyo hahahahaha UNO DI NOI -

... di 72 anni, e un ex maresciallocarabinieri Emanuele Frasca (56) entrambi in pensione, tra le persone finite ai domiciliari. Le altre persone ai domiciliari sonoBonventre (71); Liliya ...... spettacolo teatrale di e con Riccardo Leonelli con Caterina Rossi,Angelucci e Stefano de ... Giovedì 25 agosto alle ore 16 ai giardini lungolago di Piediluco 'I Colorisogni', estemporanea ...Ventimiglia. E’ cordoglio nella città di confine per la morte di Silvio Damiano “U Pairin”, che si è spento ieri a 88 anni. Lo ricorda con affetto Sergio Pallanca: «Di antica famiglia ventimigliese – ...Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri sono sempre più uniti e innamorati: ora i due hanno deciso di adottare un gattino maltrattato.