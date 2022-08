Crisi climatica, violenta mareggiata sulla costa ligure: cabine della spiaggia sui binari. Tromba d’aria a Bondeno: edifici scoperchiati (Di giovedì 18 agosto 2022) A ridosso del Ferragosto il maltempo spacca in due l’Italia. Il Nord e alcune regioni del Centro sono flagellati in queste ore da forte maltempo, mentre al Sud situazione opposta con l’anticiclone di matrice africana a dominare la scena e temperature che in alcuni casi superano i quaranta gradi. Viste le forti perturbazioni la Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Lombardia e Veneto e l’allerta gialla in altre nove regioni Centro-Settentrionali. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha poi emesso un’allerta meteo sul nodo idraulico di Milano. La situazione più grave si registra in Liguria. Nella notte tra mercoledì e giovedì una violenta mareggiata si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) A ridosso del Ferragosto il maltempo spacca in due l’Italia. Il Nord e alcune regioni del Centro sono flagellati in queste ore da forte maltempo, mentre al Sud situazione opposta con l’anticiclone di matrice africana a dominare la scena e temperature che in alcuni casi superano i quaranta gradi. Viste le forti perturbazioni la Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Lombardia e Veneto e l’allerta gialla in altre nove regioni Centro-Settentrionali. Il Centro funzionale monitoraggio rischiRegione Lombardia ha poi emesso un’allerta meteo sul nodo idraulico di Milano. La situazione più grave si registra in Liguria. Nella notte tra mercoledì e giovedì unasi è abbattutatra Chiavari e Sestri Levante,linea Genova-La Spezia, ...

