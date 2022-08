Compro il Manchester, anzi no. Tutte le volte in cui Musk si è preso gioco dei media (Di giovedì 18 agosto 2022) Il numero uno di Tesla pubblica un tweet che poi smentisce qualche ora dopo. Intanto il titolo della squadra corre in Borsa a New York, dove è quotato. Non è la prima volta. Da Tesla a Bitcoin, passando per Twitter e GameStop, i casi in cui Musk si è comportato da 'market mover' Leggi su repubblica (Di giovedì 18 agosto 2022) Il numero uno di Tesla pubblica un tweet che poi smentisce qualche ora dopo. Intanto il titolo della squadra corre in Borsa a New York, dove è quotato. Non è la prima volta. Da Tesla a Bitcoin, passando per Twitter e GameStop, i casi in cuisi è comportato da 'market mover'

