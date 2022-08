Chelsea, bisogna convincere Aubameyang (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Chelsea starebbe spingendo per far arrivare Aubameyang a Londra. Come riportato da Mundo Deportivo, i Blues sarebbero disposti ad aumentare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilstarebbe spingendo per far arrivarea Londra. Come riportato da Mundo Deportivo, i Blues sarebbero disposti ad aumentare...

sportli26181512 : Chelsea, bisogna convincere Aubameyang: Il Chelsea starebbe spingendo per far arrivare Aubameyang a Londra. Come ri… - beppeinterista : @Lamb_guast84 @Paolo78475202 @ncorrasco Se paghi 6/7 ml di ingaggi ad oggi con competenza puoi comprare bene spende… - Alessan93006664 : @LeonettiFrank Bisogna chiuderlo subito, tra oggi e domani, sia per averlo almeno in panchina lunedì e sia perché… - pizipizolo : @RobertoAtzori @LGramellini @terribile76 @FBiasin Affare Bremer: Inter voleva ricompra a 15M, affare Chelsea non si… - Joshynholo : @AlessioSfl Però se si vuole fare uno step successivo bisogna anche mettere in conto queste cose, il Chelsea (per d… -