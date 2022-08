(Di giovedì 18 agosto 2022) Il primo film da regista disarà ladell’omicidio, rimasto impunito, di due adolescenti gay, nella Sicilia degli anni ’80. Il film si chiamerà “Stranizza d’amuri”, come il titolo di una canzone di Franco Battiato, che dice “quando ti innella strada, mi viene una scossa nel cuore”. Cinquantatré anni, alle spalle una serie interminabile di successi come attore in serie televisive di grande ascolto, straordinario nell’interpretare Domenico Modugno nella serie “Volare”,si prepara al grande passo di unasua. E sceglie un episodio, un episodio cruciale nelladella comunità LGBT in Italia. Era il 1980, a Giarre, vicino Catania, vennero uccisi due adolescenti gay. Il delitto rimase impunito, ma da ...

Luce_news : Beppe Fiorello e l’esordio alla regia: “Racconto una storia di pregiudizi contro gli omosessuali” - miciobigio : RT @Cibermatico: @Rob_accia Sta girando la fiction Beppe Fiorello sarà JOVANOTTI prossimamente su Rai uno - giac_ : Beppe Fiorello è Piero Angela nella nuova fiction di Rai 1. - erounaltro : a questa notte possiamo dare il titolo di 'Dormire, il vero mistero'. Il film sarà diretto da Christopher Nolan e… - Cibermatico : @Rob_accia Sta girando la fiction Beppe Fiorello sarà JOVANOTTI prossimamente su Rai uno -

Luce

si prepara al gran ritorno. Mentre in queste settimane è al lavoro con la sua prima produzione da regista, l'attore e fratello del noto showman Rosario lancia qualche anticipazione su ...In questi giorni, nell'irriconoscibile Roma svuotata,va in giro alla ricerca dei luoghi che hanno fatto da sfondo ai film del passato: Io la conoscevo bene, Mamma Roma, Accattone...'Che nostalgia per quel grande cinema', sospira, 'lo ... Beppe Fiorello e l'esordio alla regia: "Racconto una storia di pregiudizi contro gli omosessuali" - Luce L'attore anticipa una grande novità: "Presto un progetto top secret in tv" Beppe Fiorello si prepara al gran ritorno. Mentre in queste settimane è al ...In questi giorni, nell'irriconoscibile Roma svuotata, Beppe Fiorello va in giro alla ricerca dei luoghi che hanno fatto da sfondo ai film del passato: Io la conoscevo bene, Mamma ...