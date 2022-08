Anima gemella, questo è il giorno in cui la incontrerai: ora c’è la data (Di giovedì 18 agosto 2022) Non hai ancora incontrato la tua Anima gemella? Non disperare perché succederà prima o poi. Ognuno ha i propri tempi e le proprie modalità, quindi bisogna evitare di fare confronti con gli altri. Ma siamo sicuri che tutti vogliano trovarla? C’è chi trova l’amore alle scuole medie, chi al liceo, chi più tardi. Non esiste una regola uguale per tutti e ogni persona deve assecondare i propri bisogni. Soprattutto deve ascoltare quello che sente e prova veramente, senza fare confronti con le esistenze altrui che, giocoforza, sono diverse. L’incontro con l’Anima gemella – getty – curiosauro.itNon disperate voi che non avete ancora incontrato l’Anima gemella perché, secondo l’ultima analisi Istat, in Italia ci sono più persone single che coppie con figli. In più, una recente ricerca vi ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 18 agosto 2022) Non hai ancora incontrato la tua? Non disperare perché succederà prima o poi. Ognuno ha i propri tempi e le proprie modalità, quindi bisogna evitare di fare confronti con gli altri. Ma siamo sicuri che tutti vogliano trovarla? C’è chi trova l’amore alle scuole medie, chi al liceo, chi più tardi. Non esiste una regola uguale per tutti e ogni persona deve assecondare i propri bisogni. Soprattutto deve ascoltare quello che sente e prova veramente, senza fare confronti con le esistenze altrui che, giocoforza, sono diverse. L’incontro con l’– getty – curiosauro.itNon disperate voi che non avete ancora incontrato l’perché, secondo l’ultima analisi Istat, in Italia ci sono più persone single che coppie con figli. In più, una recente ricerca vi ...

harvmiya : aizen perennemente annoiato ve lo giuro se non è la mia anima gemella - suckmycappella : allora anima gemella palese di napoli centro con un motorino/macchina che mi verrà a prendere e portare dove voglio, io ti aspetto - svnhrry : io le voglio proprio un bene dell’anima non vorrò mai e poi mai bene a nessuno tanto quanto ne voglio a lei è la mi… - suckmycappella : @ futura anima gemella casomai se ti fai avanti portami pure un pacchetto di heets blue - suckmycappella : @ futura anima gemella non essere timida e fatti avanti -