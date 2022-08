Ajax, tutti pazzi per Lucca: il nubifragio non ferma i tifosi | VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Lorenzo Lucca è il primo italiano a vestire la maglia dell'Ajax. È arrivato ad Amsterdam con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Pisa. I tifosi olandesi già lo adorano e aspettano sotto l'acquazzone per un suo autografo. Ecco il... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 agosto 2022) Lorenzoè il primo italiano a vestire la maglia dell'. È arrivato ad Amsterdam con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Pisa. Iolandesi già lo adorano e aspettano sotto l'acquazzone per un suo autografo. Ecco il...

Milestemplaris : @ZorroeI @DiMarzio @acffiorentina @Feyenoord Onestamente è incredibile che, dopo tutti i movimenti di quest’estate… - RobertoBertog1 : @gallobaelotti Ok, prima hai affermato con sicurezza che Schuurs non è un buon difensore, poi che sì è un difensore… - fakebedo_ : @Ajax_Harb @kreide_prinz_ @regvator Sei geloso marcio a tal punto che ragioni meno del solito, mona è gentile con t… - infernALE96 : @acm1899m @luigidiplacido @KunGrax Mica ho detto di vincerla. Però anche l'Ajax nel 2019 metteva paura a tutti, se… - Paky2615 : Io dico la mia, la butto lì: #Napoli invece di comprare #raspadori ipervalutato perché non ci aggiungi 5 mln e prov… -