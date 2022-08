sportli26181512 : Verona, Cioffi aveva chiesto questi due giocatori mai arrivati: Clima teso a Verona, dove Cioffi si è lamentato del… - marcuzzo27 : Cioffi rischio esonero.. il presidente del Verona dovrebbe vergognarsi dello smantellamento che sta facendo … - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verona-Napoli 2-5, Cioffi: «Sono preoccupato ma credo in quello che faccio, possiamo uscirne tutti insieme» https://t.… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verona-Napoli, Cioffi: «Entro il 31 agosto sono sicuro che la Società interverrà» - sportli26181512 : Calciomercato Verona, Cioffi è già sulla graticola: Andreazzoli e Ballardini tra i preferiti per l’eventuale cambio… -

'Ilha cambiato molti uomini.ha un'idea di calcio diversa rispetto a Juric e Tudor. Ilnon ha pressato e questo ha permesso al Napoli di esprimersi, ma al netto di questo ...L'addio di Tudor segna inevitabilmente l'inizio di una nuova era per il, con Gabrielein panchina. Nonostante il cambio di guida tecnica, tuttavia, l'assetto tattico resta praticamente invariato. Anche il nuovo allenatore ha deciso di mantenere la difesa a ...L’ex gialloblù, raggiunto dal Corriere di Verona, ha parlato del difficile inizio di stagione dell’Hellas Acquisti, tempo e una reazione: questo ciò che, secondo Antonio Di Gennaro, serve all’Hellas p ...L'inizio del campionato potrebbe vedere subito un addio in panchina: big in uscita e due sostituti per l'allenatore ...