Ultime Notizie – Palermo | Runner infortunata salvata dal Soccorso alpino

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tecnici dele Speleologico Siciliano in azione nella tarda serata per soccorrere unanei boschi tra Monreale e Pioppo. R.M., 55 anni, di Monreale, si stava allenando da sola nella zona di via Esterna Valle Cuba quando è scivolata sulla strada sterrata cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta lussazione dell’anca destra. Erano da poco passate le 19 e la donna, non senza difficoltà per la scarsa presenza di campo, è riuscita a lanciare l’allarme alla centrale del NUE112 che, attraverso il 118, trattandosi di una zona particolarmente impervia, ha chiesto l’intervento delma soltanto alle 21,30. In pochi minuti due squadre dahanno raggiunto il luogo dell’incidente, hanno immobilizzato la donna, messa su ...

GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni. Centrodestra al lavoro sulle liste. #Pd nel caos. DIRETTA - ilFattoMolfetta : CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: TORNA ATTIVO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE -

Il Sole 24 ORE

Sotto la superficie invece ci sonoche costringono a rimanere attenti. DALLA GERMANIA/ Il ... L'andamento del prezzo del gas in Europa è coerente con ledecisioni del Governo tedesco e ...Invitati (in tv), invocati, interrogati come oracoli nelle fasi più acute della pandemia. Spesso tirati per la giacchetta da una parte e dall'altra, per giustificare o al contrario contestare questa o ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 8.944 nuovi casi e 70 morti Prosegue il Birrocco summer tour a Marina di Ragusa dal 19 al 21 agosto con musica, laboratori sensoriali e piatti gourmer.Spiacevole episodio per Rocco Hunt e il suo team: il cantante ha fatto sapere quanto successo con un messaggio, cos'è stato costretto a fare.