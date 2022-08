Traffico Roma del 17-08-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna ha segnalato un veicolo in fiamme a poca distanza dallo svincolo di via Nomentana prestare attenzione ai possibili rallentamenti sullaFiumicino brevi Code in prossimità dello svincolo per il raccordo anulare in direzionefile da barriera diEst sulla A24 verso la capitale è nel quadrante Sudincolonnato per incidente su via di Pratica in prossimità di via di Castelno verso e città code su via dell’Arco di Travertino in corrispondenza di via Tuscolana per un incidente da poco risolto per il trasporto Urbano diverse le corse pomeridiane e serali soppresse sulla linea ferroviaria Flaminio Montebello e per i dettagli di queste altre ...