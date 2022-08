Traffico Roma del 17-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione pocoin queste prime ore del mattino sulla rete viaria della capitale regolare il raccordo me le consolari senza disagi anche la circolazione in città prudenza però via Trionfale all’incrocio con via Giuseppe Taverna qui possibili rallentamenti per l’investimento di un animale che stava attraversando la strada a Ostia invece attenzione se si transita sul Lungomare Duca degli Abruzzi Dov’è la polizia locale segnale di un veicolo all’altezza di piazza Scipione africano a loro e li ho ancora chiusa per lavori urgenti via Paolo II mentre nel quartiere Gianicolense a causa di un allagamento Rimane valido il divieto di transito in via Bernardino Ramazzini finita via Giacomo Folchi a via Federico Di Donato beviate le linee bus di zona dettagli di queste altre notizie sul sito ...