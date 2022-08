Secondo giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata Serie A 2022/2023 in programma tra sabato 20 e lunedì 22 agosto. Seconda giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali TORINO-LAZIO: sabato 20/08 h. 18.30 Arbitro: Piccinini Assistenti: Tolfo-Capaldo Iv: Marinelli Var: Di Paolo Avar: Longo S. UDINESE-SALERNITANA: sabato 20/08 h. 18.30 Arbitro: Aureliano Assistenti: Bindoni-Imperiale Iv: Perenzoni Var: Nasca Avar: Paganessi INTER-SPEZIA: sabato 20/08 h. 20.45 Arbitro: Ghersini Assistenti: Di Iorio-Raspollini Iv: Sanntoro Var: Marini Avar: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la secondain programma tra sabato 20 e lunedì 22 agosto. Seconda: leTORINO-LAZIO: sabato 20/08 h. 18.30 Arbitro: Piccinini Assistenti: Tolfo-Capaldo Iv: Marinelli Var: Di Paolo Avar: Longo S. UDINESE-SALERNITANA: sabato 20/08 h. 18.30 Arbitro: Aureliano Assistenti: Bindoni-Imperiale Iv: Perenzoni Var: Nasca Avar: Paganessi INTER-SPEZIA: sabato 20/08 h. 20.45 Arbitro: Ghersini Assistenti: Di Iorio-Raspollini Iv: Sanntoro Var: Marini Avar: ...

